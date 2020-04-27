"العبدالعالي": مليون شخص استفادوا من "المسح النشط"

يعتبر أحد أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استفادة مليون شخص من خدمة المسح النشط للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، منذ بدايته قرابة الأسبوعين.

وقال متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" عن عدد فحوصات المسح النشط منذ بدايتها: المسح النشط بدأ من قرابة أسبوعين أو أكثر، واستفاد قرابة المليون شخص منه من خلال التقييم في الميدان، وأخذ الفحوص سواء الطبية أو التقييم الطبي، أو أخذ الفحوص النشطة.

وأضاف: فحوص المسح النشط موجهة بمعنى أنه كلما اكتشفنا بؤراً معينة قد تكون مناطق انتشار للفيروس تكون مستهدفة بالمسح النشط، والعملية مستمرة، ولكن بشكلٍ موجّه بحسب ما تظهر النتائج الفحوص للحالات التي تظهر مؤكدة للإصابة بالفيروس.

ويعد المسح النشط من أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة، إذ يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جداً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 04:23 PM

يعتبر أحد أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة

"العبدالعالي": مليون شخص استفادوا من "المسح النشط"

عبدالحكيم شار

الرياض

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كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استفادة مليون شخص من خدمة المسح النشط للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، منذ بدايته قرابة الأسبوعين.

وقال متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" عن عدد فحوصات المسح النشط منذ بدايتها: المسح النشط بدأ من قرابة أسبوعين أو أكثر، واستفاد قرابة المليون شخص منه من خلال التقييم في الميدان، وأخذ الفحوص سواء الطبية أو التقييم الطبي، أو أخذ الفحوص النشطة.

وأضاف: فحوص المسح النشط موجهة بمعنى أنه كلما اكتشفنا بؤراً معينة قد تكون مناطق انتشار للفيروس تكون مستهدفة بالمسح النشط، والعملية مستمرة، ولكن بشكلٍ موجّه بحسب ما تظهر النتائج الفحوص للحالات التي تظهر مؤكدة للإصابة بالفيروس.

ويعد المسح النشط من أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة، إذ يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جداً.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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