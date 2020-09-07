"الاتفاق" يجدد الثقة في المدرب الوطني "العطوي" حتى 2022

بعد أن قدّم الفريق موسماً جيداً تحت قيادته

جددت إدارة نادي "الاتفاق" ثقتها بمدرب الفريق الكروي الأول، الوطني خالد العطوي، حيث تم الإعلان، يوم الأحد، عن تمديد عقده لقيادة الفريق فنياً حتى 2022.

وقدم الاتفاق، موسماً جيداً تحت قيادة "العطوي" الذي تولى مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم، ومنذ استقالته من تدريب المنتخب السعودي لفئة الشباب.

ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.

نادي الاتفاق خالد العطوي

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07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 06:25 PM

بعد أن قدّم الفريق موسماً جيداً تحت قيادته

"الاتفاق" يجدد الثقة في المدرب الوطني "العطوي" حتى 2022

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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جددت إدارة نادي "الاتفاق" ثقتها بمدرب الفريق الكروي الأول، الوطني خالد العطوي، حيث تم الإعلان، يوم الأحد، عن تمديد عقده لقيادة الفريق فنياً حتى 2022.

وقدم الاتفاق، موسماً جيداً تحت قيادة "العطوي" الذي تولى مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم، ومنذ استقالته من تدريب المنتخب السعودي لفئة الشباب.

ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.

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نادي الاتفاق خالد العطوي

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