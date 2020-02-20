"سعود الطبية": 427 ألف مراجع للعيادات الخارجية خلال 2019

أجرت 19 ألف عملية جراحية بنفس الفترة.. تجهيزات طبية وكوادر مؤهلة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية، خلال العام الميلادي المنصرم، حيث شهدت العيادات الخارجية زيارة أكثر من 427 ألفًا في مختلف التخصصات الطبية، في حين بلغت العمليات الجراحية أكثر من 19 ألفًا في كل من: المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأطفال، مستشفى الأسنان، والتي شملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة، والأطفال.

وأشارت المدينة إلى أن أقسام الطوارئ شهدت زيارة نحو 179573 لتلقي العلاج اللازم، كما أجري نحو 265 ألف تصوير طبي عبر الأجهزة السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.

ونوهت المدينة الطبية بأن مستشفى النساء والولادة شهد قدوم نحو 5940 مولودًا ومولودة في نفس العام.

وأكدت المدينة أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.