سعر "برنت" ينخفض 0.13%.. مازال فوق الـ 74 دولاراً للبرميل

نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة تراجع 0.25%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 74.58 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.25%، لينهى تداولاته عند 72.73 دولار أمريكي للبرميل.