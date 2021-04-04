"نور مكة" يحقق الاعتماد المؤسسي الكامل في التخصصات الصحية لمدة 4 سنوات

يعدّ أكبر مركز تدريبي بالعاصمة المقدسة ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا

حصد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات؛ وذلك في إطار جهود المستشفى لتحقيق غاياته الإستراتيجية والمواءمة بينها وبين برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بعد الزيارة التقييمية من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اطلعوا خلالها على ما تقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

ويعد أكبر مركز تدريبي بمكة المكرمة، ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا تنوعت بين زمالة التخصص العام وزمالة التخصص الدقيق.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: يأتي ذلك تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوها لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة؛ كي تضمن تخرجًا متميزًا في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

يُشار إلى أن المستشفى يسعى منذ نشأته إلى الارتقاء بأدائه إلى أعلى المعايير المحلية والعالمية في سبيل الرفع بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وزوار بيت الله الحرام.