استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي.. وسحب ممطرة بمناطق عدة

خفيفة إلى متوسطة وتصل للغزارة بنطاق ضيق.. وغداً عودة الاستقرار

تتأثر المملكة، اليوم الإثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها كميات من الأمطار لمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل، يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتشكّل لسانٌ من السحب المُمطرة أحياناً يمتد إلى طول المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، بداية بجازان وامتداداً حتى الطائف ومكة المكرّمة، كما تمتد السحب نحو القصيم وحفر الباطن، تترافق بزخاتٍ من الأمطار الخفيفة والمتوسطة بشكلٍ عام، ولا يُستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة في نطاقات ضيقة، خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وفق طقس العرب.

وتشير التوقعات إلى عودة الطقس إلى الاستقرار -بمشيئة الله- اعتباراً من غد الثلاثاء مع بقاء الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، خاصة الشمالية منها.