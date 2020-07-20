تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020 المعروفة باسم «سوبر جلوب»؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان من المقرر احتضان المملكة العربية السعودية لمنافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 أكتوبر المقبل. وأقيمت النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، في المملكة، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2019، وشهدت مشاركة ناديي مضر والوحدة، وانتهت بتتويج برشلونة الإسباني.

كما تقرر أيضًا تأجيل بطولة كأس العالم للناشئات تحت 18 عامًا، التي كان مقررًا إقامتها في الفترة بين29 سبتمبر إلى 11 أكتوبر المقبلين في كرواتيا، لأجل غير مسمى.

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