ماذا يحدث للشهية عندما يضطرب النوم؟ معادلة ثلاثية ودراسة تجيب

الذين تزيد كتلة أجسامهم على 30 نقطة يكون متوسط النوم لديهم أقصر

يردد خبراء الصحة مقولة شهيرة تتعلق بالحصول على حياة صحية أفضل، وعناصر هذه المعادلة ثلاثة: "الرياضة، والطعام، والنوم"؛ لكن في حال اختلال الجزء الثالث من المعادلة؛ مما الذي يحدث؟

تقول دراسة علمية جديدة، نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين: إن قلة عدد ساعات النوم أو حدوث اضطرابات في النوم يُفقد الشخص القدرة على التحكم في شهيته.

وتضيف الدراسة أن هذا الأمر يضع الشخص في مواجهة المشكلات الصحية كافة؛ لا سيما السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

وتابع الباحثون الذين نشروا دراستهم في دورية "غاما" الطبية، نوعية النوم لنحو 12 ألف شخص لمدة عامين كاملين، وربطوها بمؤشر كتلة الجسم (بي إم إي)، وهي صيغة يستخدمها العلماء لتقييم الوزن الطبيعي للإنسان.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 نقطة (مستوى السمنة)، يكون متوسط النوم عندهم أقصر من الطبيعي؛ فضلًا عن وجود أنماط متغيرة من النوم لديهم.

ووفق "سكاي نيوز"، أظهرت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص ينامون 15 دقيقة أقل مقارنة مع نظرائهم الأقل وزنًا، وذكر مؤلفو الدراسة أن النتائج توفر مزيدًا من الدلائل التي تؤكد ارتباط النوم بالوزن والصحة العامة للشخص.

وقال اختصاصي النوم في جامعة جنوب كاليفورنيا الذي لم يشارك في الدراسة: إن نتائج هذه الدراسة أيدت الأبحاث السابقة، ولم تكن مفاجئة، مع الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات في هذا المجال.