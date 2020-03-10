"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية- المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:30 AM

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة المدينة المنوّرة

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية- المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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