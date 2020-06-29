ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 193761
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.