"شرطة الرياض": ضبط مقيم نشر مقاطع تتضمن إيحاءات مخالفة للآداب العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، لنشره مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.



وأبان أنه أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.