للوقاية من "كورونا" "تعليم الأفلاج" يقر إنهاء معاملات المراجعين إلكتروناً وهاتفياً

عبر منصة التواصل الموحدة وضمن الإجراءات الاحترازية للوزارة

نفذت إدارة تعليم الأفلاج إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بتخصيص رقم تواصل لإنهاء كافة معاملات المراجعين إلكترونياً .

وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا، بدأت إدارة تعليم الأفلاج في إضافة خدمة جديدة عبر منصة التواصل الموحدة الذي أطلقته الأسبوع الماضي بتمكين المراجعين إنهاء معاملاتهم عن بعد عن طريق التواصل الفوري أو التواصل عبر القنوات الرسمية للتواصل بالإدارة .