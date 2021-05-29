"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد اتخاذه الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكُّن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" أن استمرار محاولة استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية وفق القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 12:47 AM

أكد اتخاذه الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكُّن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" أن استمرار محاولة استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية وفق القانون الدولي الإنساني.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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