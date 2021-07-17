أمانة الرياض تغلق ملحمة "لحوم الأجرة" بعد الفيديو المتداوَل

وردها بلاغ فاتخذت الإجراءات اللازمة.. وهيئة النقل تضبط المركبة

تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع بلاغ عن استخدام إحدى الملاحم سيارة أجرة لنقل لحومها.



وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا الملحمة في حينها، كما زوَّدت الجهات المسؤولة بالمعلومات اللازمة كافة لتطبيق العقوبات على جميع الأطراف المخالفة.



وكان مقطع فيديو قد أظهر المخالفة، فيما تفاعلت هيئة النقل، وقامت بضبط المركبة، ومعاقبة المنشأة.