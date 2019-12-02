عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي واليابانية كوماجي أفضل لاعبة

استحوذت هونغ كونغ مساء الاثنين أنظار أسرة الكرة الآسيوية، حينما احتضنت بنحاح كبير حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في مركز المؤتمرات برعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم (الاثنين)، وحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والرياضية وقيادات كرة القدم الآسيوية.

وقام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بتسليم الجوائز على مستحقيها في مختلف الفئات، حيث فاز القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب، وفازت اليابانية ساكي كوماجاي لاعبة ليون الفرنسي بجائزة أفضل لاعبة .

وفازت أساكو تاكاكورا مدربة منتخب اليابان بجائزة أفضل مدرب لفئة السيدات، وذلك للمرة السابعة في تاريخ الجائزة، وفاز تشونغ جونغ يونغ مدرب منتخب كوريا للشباب بجائزة أفضل مدرب لفئة الرجال ، فيما فاز توموكي يوشيكاوا بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل القاعات.

وفاز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الآسيوية؛ وفاز مواطنه لي كونغ إن بجائزة أفضل لاعب شاب واليابانية جون أندو بجائزة أفضل لاعبة شابة.

ونال الاتحاد الياباني لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد متطور واتحاد هونغ كونغ جائزة أفضل اتحاد صاعد واتحاد غوام جائزة أفضل اتحاد طامح.

وفي فئة جوائز رئيس الاتحاد الآسيوي لرعاية الفئات العمرية نال اتحاد بروناي جائزة أفضل اتحاد متطور والاتحاد الصيني جائزة أفضل اتحاد متطور والاتحاد السنغافوري جائزة أفضل اتحاد طامح.