في افتتاح الجولة 14 من دوري ممتاز السلة.. القمة تجمع أحد والاتحاد

الوحدة في ضيافة الهلال والإثارة تجمع النصر والأنصار

تستأنف غداً الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة، بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة.

فعلى صالة هيئة الرياضة في المدينة يلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية، فالأنصار يأتي سابعاً برصيد 18 نقطة، في المقابل النصر يأتي وصيفًا برصيد 24 نقطة.

وعلى ذات الصالة يلعب أحد والاتحاد في أقوى لقاءات الجولة، خصوصاً وأنها تجمع بين اثنين من أقوى الفرق وتمثل مبارياتهما كلاسيكو كرة السلة، فأحد يأتي ثالثاً برصيد 22 نقطة والاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.

ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض، ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والوحدة يأتي بالمركز الثامن برصيد 16نقطة.

وفي الأحساء يلعب الشروق مع الفتح في لقاء من طرف واحد، الفتح الذي يأتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، في المقابل الشروق في قاع الترتيب برصيد 13 نقطة وبدون أي انتصار.

وفي جدة يلعب الأهلي وأبها، في لقاء رد الاعتبار للأهلي بعد فوز أبها ذهاباً، ويسعى الأهلي الذي لديه 20 نقطة لتعويض خسارة الفتح والعودة للمركز الثالث، في المقابل أبها بالمركز قبل الأخير بـ14نقطة.