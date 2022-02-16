وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس إثر تدهور حالته الصحية

عانى فجأة مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخل العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.

وعانى عباس مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، على الرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

ووفق "روسيا اليوم" يعد من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجّهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، ولا سيما في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالاً عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".