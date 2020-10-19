زوجة الرئيس الفرنسي تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

لم تظهر عليها الأعراض إلى الآن

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) أن السيدة الأولى بريجيت ماكرون ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام؛ بعد اتصالها بشخص جرى تشخيص إصابته بـ "كوفيد -19".

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز" أن بريجيت ماكرون كانت على اتصال الخميس الماضي بشخص ثبتت إصابته بفيروس "كوفيد –19" اليوم وتظهر عليه أعراض المرض.

وبين أنه وفقاً لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام، مشيراً إلى أنها ليس لديها أعراض المرض في هذه المرحلة.