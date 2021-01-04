خالد الفيصل: فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال

وزير الدولة للشؤون الخارجية.. في دورتها الرابعة

أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، فوز عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية، بجائزة الاعتدال لهذا العام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها على "تويتر": أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل: الفائز بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020 الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

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04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 12:08 PM

وزير الدولة للشؤون الخارجية.. في دورتها الرابعة

خالد الفيصل: فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، فوز عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية، بجائزة الاعتدال لهذا العام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها على "تويتر": أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل: الفائز بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020 الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.

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مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

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