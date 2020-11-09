فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.1%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.