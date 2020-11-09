فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.1%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 06:09 PM

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.1%

فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.

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فيروس كورونا الجديد

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