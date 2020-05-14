بعد تنبيه متقدم.. "مدني جازان": ابتعدوا عن الأسلاك وقت الأمطار تفادياً للصعق

أكدت رفع درجة الجاهزية للطوارئ ودعت للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع توقع تشكّل الضباب حتى ساعات الصباح في المحافظات الجبلية.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة، مهيباً بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية؛ لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.