بعد الأمطار وتساقط الصخور.. لجنة ميدانية توصي باستمرار إغلاق عقبة "الهدا"

"الشرطة" و"المدني" و"الطرق".. جهود ميدانية استمرت ساعات لتفقُّد الطريق

تصوير: ماجد عسيري

دفعت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطائف بعد مغرب أمس، وعلى إثرها تم إغلاق عقبة الهدا بعد انهيار الصخور وسط الطريق، محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني إلى تشكيل لجنة عاجلة مكونة من إدارات عدة؛ وذلك للوقوف على الوضع، وبحث آليات حل الأزمة.

وتتشكل اللجنة من "إدارة الطرق، ومرور الطائف، والدفاع المدني"، بحضور مدير شرطة الطائف، اللواء علي العطوي، الذي تولى الإشراف والمتابعة للاطمئنان على سلامة الطريق من عدمها.

وقررت اللجنة بعد تفقُّد الطريق ميدانيًّا استمرار إغلاق عقبة الهدا ساعات عدة قادمة للتأكد من سلامة الطريق نظرًا لما شهدته محافظة الطائف من أمطار غزيرة ومتوسطة في الساعات الماضية، تسببت في انهيار الصخور وسط الطريق؛ ما أدى لإغلاق عقبة الهدا.

ومن المتوقع أن يتم فتح عقبة "الهدا" بعد ظُهر اليوم.

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