أمطار متوسطة على محافظتَي ظهران الجنوب ووادي الدواسر

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ متوسطة على محافظة ظهران الجنوب؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وهطلت مساء أمس، أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على محافظة وادي الدواسر، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.