"فوربس" تضع "ڤاليو" ضمن قائمة أقوى 5 تطبيقات لتقنية الخدمات المالية بالشرق الأوسط

شهادة على خطواتها الثابتة لتصبح المنصة الرائدة لـ"الشراء الآن والدفع لاحقًا"

أعلنت اليوم شركة "ڤاليو"، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، أنها احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East ضمن أقوى تطبيقات تقنية الخدمات المالية بالشرق الأوسط.

وتضم هذه القائمة أفضل التطبيقات على مستوى المنطقة والتي تساعد العملاء على إجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاقتراض والاستثمار وذلك بناءً على عدة عوامل، منها: قيمة المعاملات المالية عن طريق التطبيق خلال عام 2020، وعدد مرات التحميل، والمستخدمين النشطين، وغيرها.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، عن سعادته بالتكريم من جانب فوربس الشرق الأوسط، موضحا انه بمثابة شهادة على الخطوات الثابتة التي أحرزتها المجموعة المالية هيرميس في تنمية شركة «ڤاليو» لتصبح المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا في المنطقة.

وأضاف "عوض" أن "هيرميس" تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتطوير عملياتها، فضلًا عن اقتناص فرص جديدة لتعزيز التكامل بين الخدمات المقدمة، وهو ما سيساعدنا في مواصلة تقديم حلول شاملة ابتكارية ترضي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار وستسمح لهم بالحصول على التمويل الفوري بكل سهولة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، وليد حسونة، عن فخره بالتكريم، مشيراً إلى أن «ڤاليو» أحرزت العديد من الإنجازات على مدار الأعوام السابقة، حيث نجحت في الدخول إلى قطاعات جديدة ساهمت في التوسع بشبكة محالّ التجزئة ومقدمي الخدمات المختلفة ومواقع التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، وكذلك إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة.

وأكد "حسونة" أن هذه النجاحات ترجع إلى قدرة الشركة على التطور السريع في تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من تحقيق نمط الحياة الذي يتطلعون إليه، ونفتخر بتقديم برامج تمويل بفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا وهي تعتبر الأطول على مستوى العالم.

يُذكر أن شركة «ڤاليو» قد حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، ونجحت في تنمية قاعدة عملائها إلى ما يربو على 229 ألف عميل قاموا بتنفيذ أكثر من 426 ألف معاملة، كما تجاوزت محفظة تمويل الشركة حاجز المليار جنيه لتصل إلى 1.1 مليار جنيه فضلًا عن زيادة حدود الائتمان لتصل إلى 2.2 مليار جنيه منذ انشأها.

كما توسعت «ڤاليو» في قائمة الشركاء لتشمل العديد من القطاعات الجديدة، ومن بينها التعليم والخدمات الطبية وعضويات النوادي الرياضية والأغذية والمشروبات، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، أطلقت «ڤاليو» منصة التسوق عبر الإنترنت "Shop'it"، والتي تتيح لعملائها شراء منتجاتهم من مجموعة من المتاجر المتعاقدة مع الشركة والسداد على أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى العديد من المنتجات من فئات مختلفة من خلال منصة إلكترونية واحدة.