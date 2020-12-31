العجز التجاري الخارجي التركي يقفز إلى 5 مليارات دولار خلال نوفمبر

الصادرات انخفضت 0.9%وارتفعت الواردات مقارنة مع نوفمبر 2019

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9 بالمائة وارتفعت الواردات 15.9 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2019. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5 بالمائة إلى 45.344 مليار دولار.

تركيا

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 11:58 AM

الصادرات انخفضت 0.9%وارتفعت الواردات مقارنة مع نوفمبر 2019

العجز التجاري الخارجي التركي يقفز إلى 5 مليارات دولار خلال نوفمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9 بالمائة وارتفعت الواردات 15.9 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2019. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5 بالمائة إلى 45.344 مليار دولار.

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تركيا

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