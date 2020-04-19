"ترامب" يدعو مسلمي أمريكا إلى تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء شهر رمضان

قال: أئمة المساجد سيلتزمون بالإجراءات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، لمنع انتشار فيروس كورونا، أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال أعياد الفصح، حسبما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طُلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل على ما يبدو ما إذا كان المسلمون سيعاملون بنفس الصرامة، التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال "ترامب" خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق، وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أئمة المساجد سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال "ترامب": "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وشهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام يأتي بعد عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرًا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها.