"مركز المسؤولية الاجتماعية" يؤهل ٣٣ متدربًا ومتدربة في الرخصة الدولية

اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وبالشراكة مع معهد الشبكة الإقليمية للتدريب دورة تدريبية للحصول على الرخصة الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية، في مركز التدريب بجمعية الأطفال المعوقين، حيث حصل ٣٣ متدربًا سعوديًا وسعودية شهادة معتمدة في الممارسات الدولية للمسؤولية الاجتماعية وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



يأتي ذلك استجابة وتماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ والتي تحث على تأهيل القيادات الشابة السعودية في شتى المجالات.



وتم تزويد المتدربين بعدد من المهارات والتجارب الدولية ومعايير المنظمات العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية وربطها بالتقدم والتطور في هذا المجال في السعودية من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في مجال المسؤولية الاجتماعية.



وقام بتسليم الشهادات مدير مركز الملك فهد بجمعية الأطفال المعوقين، الذي أكد أن الجمعية تمد يد التعاون لكل ما فيه إسهام لتطوير المجتمع خاصة في مجال التدريب والتأهيل، بعد أن تم إطلاق مركز التدريب الخاص بالجمعية والذي عقد عددًا من الشراكات من أجل تفعيله.



من جهته أكد مدير معهد الشبكة الإقليمية للتدريب عبدالله باهمام أنه بلغ عدد من تم تأهيلهم في مجال الرخصة الدولية أكثر من ١٥٠ من خلال خطة تهدف إلى تأهيل عدد كبير ومميز في مجال المنظمات غير الربحية وصناعة جيل قائد في هذا المجال.



من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن المركز دأب على عقد شراكات عالية المستوى من أجل رفد مجال المسؤولية الاجتماعية بالكوادر المؤهلة وبالملتقيات والندوات والإحصائيات وورش العمل والمعارض التي تدفع عجلة التنمية في هذا المجال، وجاء تأهيل عدد ٣٣ من المتدربين لدعم المسؤولية الاجتماعية بهذه الكوادر وتزويدهم بأساليب القيادة والقدرة على إدارتها بشكل يضمن استمرارها وتأثيرها وتحقيق أهدافها، وأيضاً تحقيقاً لجزء مهم من رؤية ٢٠٣٠ لتأهيل صف جديد من القياديين من شباب وشابات المملكة والانطلاق في عالم التميز.