871 إصابة جديدة.. ماليزيا تسجل أكبر حصيلة يومية بكورونا

مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 20498

سجلت ماليزيا خلال اليوم الأخير رقمًا قياسيًّا جديدًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، 871 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية في ماليزيا حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية الماليزية عن أن هذه الحصيلة هي الأكبر، بالنسبة لعدد الإصابات خلال 24 ساعة، منذ بدء الجائحة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20498.



كما سجلت الصحة الماليزية سبع وفيات جديدة نتيجة الإصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا إلى 187، بعد فرض عمليات إغلاق مستهدفة هذا الشهر.