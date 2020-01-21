العميد "الغامدي" يلتقي وفد "البر" و"تراحم" بسجون جدة

لبحث ما يخدم النزلاء والنزيلات ويعود عليهم بالفائدة

عقد مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف، العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، اجتماعًا بوفد جمعية البر بجدة، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وذلك بفندق دار الضيافة في سجن بريمان.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المشتركة بين الأطراف، وبحث سبل التعاون فيما يخدم النزلاء والنزيلات، ويعود عليهم بالفائدة.

وفي نهاية الاجتماع زار الوفد مقر برنامج ثقة، واطلع على أهداف المركز والبرامج المقدمة للمستفيدين، والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل قاضي، والمدير التنفيذي لجمعية البر المهندس محيي الدين حكمي، والمهندس عبدالمعين الشيخ، والمهندس سلطان الشاولي، والمهندس سمير القرشي، إضافة إلى رئيس لجنة تراحم بجدة المستشار أحمد الحمدان، والمدير التنفيذي لتراحم وليد الأحمدي، والمهندس فؤاد الشريبي، والدكتورة دينا النهدي، ورجل الأعمال وليد السبيعي، إلى جانب الحضور من سجون المنطقة، وهم كل من: العقيد صالح القحطاني، العقيد عبدالله المالكي، المقدم ياسر بخش، المقدم محمد الحقباني، الرائد محمد الأحمري والرائد أيمن الصوفي.