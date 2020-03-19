سلطنة عُمان تسجِّل 6 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 39

"الصحة العُمانية": 37 حالة مرتبطة بالسفر للخارج و13 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد إلى 39 حالة.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة أن 37 حالة من الـ39 حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتَيْن. مشيرة إلى تماثُل 13 حالة للشفاء.