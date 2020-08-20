تونس: منع دخول أي مسافر دون شهادة فحص بخلوه من كورونا

وزير الصحة يؤكد أن القرار شامل بغض النظر عن منطقة القدوم

منعت السلطات التونسية دخول أي شخص إلى أراضيها دون شهادة فحص مخبري تؤكد سلامته من مرض فيروس كورونا المسجد.



وذكر وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتم السماح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي التونسية إلا بعد الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس مهما كانت المنطقة القادم منها.