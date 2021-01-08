"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 يناير 2021، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363582 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355208 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6282 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2092) والحالات الحرجة (309) حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 يناير 2021، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363582 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355208 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6282 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2092) والحالات الحرجة (309) حالة.