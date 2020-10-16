"خولة" و"موسى" يمثلان تعليم صبيا في مسابقة تحدي القراءة العربي الخامس

"الخرمي" يتمنى لهما الوصول للمراحل النهائية

ضمن التصفيات الأولية بإدارة تعليم صبيا لمسابقة تحدي القراءة العربي الخامس، حققت الطالبة خولة الحجاب الحازمي من ابتدائية ومتوسطة العريش، المركز الأول عن فئة الطالبات، كما حصد الطالب عبدالرحيم موسى الفيفي من ثانوية فيفا، المركز الأول عن فئة الطلاب.

وضمن الاثنان، الترشح لتمثيل تعليم صبيا في الاختبار الذي سيتم عن بعد على مستوى وزارة التعليم، حيث تدرج الطلاب والطالبات عبر خمس مراحل تضمنت كل مرحلة قراءة عشرة كتب، تم تلخيصها في "جوازات التحدي" التي تم توزيعها على المدارس منذ وقت مبكر، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص بدأت مراحل التصفيات المحلية بين المدارس ومكاتب التعليم؛ وفق معايير معتمدة نتج عنها هذا التأهل.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن الخرمي، للطالبة "الحازمي" والطالب "الفيفي"، لترشحهما لتمثيل إدارة تعليم صبيا في مسابقة تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة، وقدم شكره لأولياء الأمور والمدارس والنشاط الطلابي، على حسن المتابعة، والتحفيز والدعم.

وأكد دور هذه المسابقة في تطوير الطلاب والطالبات من حيث تنمية المعارف، وزيادة الثقافة، وزرع الثقة في أنفسهم، وخلق مجتمع قارئ، يرفد الوطن بالمبدعين والمفكرين، متمنيًا لهما تحقيق النتائج المرجوة من المشروع والوصول إلى المراحل النهائية.



يذكر أن هذه المسابقة أطلقها قبل خمس سنوات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تنمية حب القراءة لدى الأجيال، وتعزيز شغف المعرفة لديهم وتوسيع مداركهم. ويسعى المشروع إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي، والتفكير التحليلي الناقد، وكذلك تنمية الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطلاب، وتحسين مهاراتهم اللغوية؛ لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة.