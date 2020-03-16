"الصحة الكويتية" تعلن انتهاء الحجر الإلزامي لـ240 شخصًا

بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية للتأكد من خلوّهم من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، انتهاء فترة الحجر المؤسسي الإلزامي لـ240 شخصًا؛ ليصبح بذلك عدد الذين أنهوْا فترة الحجر الصحي في دولة الكويت 564 شخصًا حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن إنهاء فترة الحجر المقررة، جاءت بعد إتمام هؤلاء الأشخاص للمدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية للتأكد من خلوّ جميع العينات من فيروس كورونا الجديد.