نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

أعرب عن قناعته بأنها تمثل استدامة عملية شاملة لنمو اقتصادي

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020م).

وقال الأمير "محمد" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: ميزانية الخير والنماء التريليونية تثبت متانة اقتصادنا الوطني ومدى تأثيراته الدولية والمحلية.

وأضاف: ما شهدته المملكة من إصلاحات اقتصادية إيجابية جاءت في ظل دعم وتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف من سمو ولي عهده الأمين على خطى ثابتة لرؤية 2030 انعكس تأثيرها في أرقام إيجابية ومستويات جودة حياة عالية للمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وأردف: تمثل ميزانية الدولة للعام المالي 2020م استدامة عملية شاملة لنمو اقتصادي واستقرار مالي بتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز وإيجاداً لبيئات عمل استثمارية جاذبة.