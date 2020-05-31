"الجوازات" تحض مراجعيها على الاستفادة من خدماتها عن بُعد وأخذ مواعيد مسبقة قبل مراجعتها

أكدت أهمية التزام المستفيدين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن جميع فروعها في المملكة ما عدا فرع مدينة مكة المكرمة، جاهزة لاستقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة إلى حضورهم بعد حصولهم على مواعيد مسبقة من خدمة المواعيد على منصة "أبشر"، إضافة إلى الاستمرار في تقديم كل الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونيًا، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات الجوازات وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعيقهم ومعالجة الملاحظات التي تواجههم.

وأوضحت المديرية أنه في حال عدم تنفيذ الخدمة ومعالجتها إلكترونيًا يتطلب من المستفيد توثيق الملاحظة والحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة "أبشر" وزيارة الفرع الذي تم اختياره في الوقت المحدد لتتم خدمته.

وأشارت الجوازات إلى أهمية تقيد كل المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء زيارتهم لمقرات إدارات الجوازات.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه جائحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي المديرية والمراجعين.