الأسهم السعودية تُقَلص من خسائرها وتغلق فوق الـ6600 نقطة

التداولات سجّلت خلال نهاية التعاملات نحو 4.47 مليار ريال

أغلق السوق السعودي عند مستوى 6603 نقاط، ليهبط المؤشر العام 79 نقطة أو ما يعادل 1.18%، وسجلت التداولات -خلال نهاية التعاملات- نحو 4.47 مليار ريال؛ حيث قفزت السيولة بأكثر من 60% عن الجلسة السابقة.

وقلصت الأسهم السعودية ثلثيْ خسائرها الصباحية التي تجاوزت 3%؛ لتغلق على تراجع 1.18%، بعد ارتداد لأسهم البتروكيماويات والطاقة وكذلك الاتصالات.

وتحولت 3 قطاعات للون الأخضر، بعد هبوط لكامل القطاعات خلال التعاملات الصباحية؛ حيث ارتفع قطاع الاتصالات 0.4%، وكذلك قطاع المرافق العامة والمواد الأساسية.

ووفق "الاقتصادية"، تَصَدّر قطاع تجزئة السلع الكمالية، التراجعات بعد هبوط القطاع 6%، متأثرة بهبوط أسهم "إكسترا" و"الحكير" بالحد الأدنى 10%.

وكانت وزارة المالية أمس، قد قررت بعض الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد السعودية لتجاوز أزمة كورونا؛ حيث قررت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020)، بالإضافة إلى إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية.