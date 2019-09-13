رياح  وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات

تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر.

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13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 02:54 PM

تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

رياح  وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر.

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