الجهني: "غيث" تستهل بأسبوع ماطر وبارد على معظم مناطق المملكة.. هنا التفاصيل

منخفض قطبي ينتج عنه حالة ممطرة متبوعة بموجة باردة

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق"، إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار "غيث" خلال الأسبوعين المقبلين، وتكون أمطارها ما بين متوسطة وغزيرة، وتتجدد على شمال المملكة والوسطى عامة والشرقية والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي، ويتوقع أن تستمر الأمطار اليومين المقبلين على شمال المملكة الجوف وحائل وأجزاء من القصيم، وتنتقل تدريجياً وبشكل محدود إلى سواحل منطقة المدينة ومكة، وتكون غزارتها على شرق السواحل، بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني": "بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض عامة ومنطقة مكة، خاصة الأجزاء الجنوبية وسواحل جنوب البحر الأحمر، وما بين جدة إلى جيزان، بمشيئة الله".

وأردف "الجهني": "الحالة شتوية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب منخفض قطبي محمل بالثلوج والأمطار، وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سحب غزيرة المطر -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة بعد الحالة الجوية بشكل مباشر".

وأردف "الجهني": "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الأسبوع المقبل حيث إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة ما بين الصفر المئوي إلى ثلاث درجات على الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك، حائل وما حولها، وحول 9 درجات على القصيم والرياض، بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول 6 درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة".

وختم "الجهني" قائلاً: "تمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها، وتسجل درجات إلى ما دون الـ 12 درجة، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول 18 درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً، وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة، والصقيع وارد على شمال المملكة، خاصة في المناطق المفتوحة".

ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال وكبار السن أثناء تأثير الموجة القطبية الباردة.