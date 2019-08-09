مفتي السعودية: المملكة لا تدخر وسعًا في تقديم كل ما يساعد الحجاج بالمشاعر المقدسة

لدى استقباله حجاج أمريكا اللاتينية من ضيوف برنامج الندوة العالمية

أوصى سماحة المفتي العام للسعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله، والثبات على الدين، والمداومة على الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة.

وتفصيلا، أوضح المفتي العام أن السعودية لا تدخر وسعًا في تقديم كل ما ييسر على الحجاج تأديتهم المشاعر، وإتمامهم الفريضة على خير ما يأملون.

جاء ذلك لدى استقبال سماحته حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية ضمن برنامجها السنوي لحج بيت الله الحرام، ويبلغ عددهم ١٠٠ حاج من دول (البيرو، البرازيل، فنزويل، كولومبيا والمكسيك).

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 09:26 PM

لدى استقباله حجاج أمريكا اللاتينية من ضيوف برنامج الندوة العالمية

مفتي السعودية: المملكة لا تدخر وسعًا في تقديم كل ما يساعد الحجاج بالمشاعر المقدسة

أحمد البراهيم

مكة المكرمة

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أوصى سماحة المفتي العام للسعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله، والثبات على الدين، والمداومة على الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة.

وتفصيلا، أوضح المفتي العام أن السعودية لا تدخر وسعًا في تقديم كل ما ييسر على الحجاج تأديتهم المشاعر، وإتمامهم الفريضة على خير ما يأملون.

جاء ذلك لدى استقبال سماحته حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية ضمن برنامجها السنوي لحج بيت الله الحرام، ويبلغ عددهم ١٠٠ حاج من دول (البيرو، البرازيل، فنزويل، كولومبيا والمكسيك).

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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