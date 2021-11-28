"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

0

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 08:59 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ممطرة على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

0 194

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021