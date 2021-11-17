"الغنام" يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بالرياض

تجول داخل القاعات واللجان

تفقّد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام، اليوم الأربعاء، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في ثانوية القاسم بن سلام، وكان في استقباله مدير المدرسة عبدالرحمن بن سعد المنيع، وبدأ عبدالله الغنام الجولة بزيارته للمدرسة حيث رافقه مدير مكتب التعليم بالسويدي بدر بن محمد الأحمد، واطمأن الغنام على آلية سير الاختبارات وتجول داخل قاعات ولجان الاختبارات.



وقال مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام إن الإدارة العامة للتعليم اتخذت كل الترتيبات اللازمة لأداء الاختبارات من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه في جو ملائم ومفعم بالطمأنينة والراحة و بكل يسر وسهولة وفي بيئة تربوية وتعليمية مناسبة.