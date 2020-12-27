هل يلزم ثوب أبيض للرجل وغطاء رأس للمرأة؟ صورة البطاقة بتوقيع "الأحوال"

فيما أوضحت أنه عند التصوير يلزم الزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ والغترة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الثوب الأبيض ليس من شروط تجديد الهوية الوطنية للرجال، وكذلك لا يشترط أي لون لتغطية الرأس بالنسبة للمرأة.

وأكّد حساب العناية بالعملاء في "تويتر"، أنه عند التصوير يلزم الزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة، في حين لا يشترط لون الثوب.

كما أكّد الحساب أنه بالنسبة للمرأة يلزم تغطية شعر الرأس والعنق، في حين لا يشترط لون محدّد لغطاء الرأس.

الأحوال المدنية

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27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 12:41 PM

فيما أوضحت أنه عند التصوير يلزم الزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ والغترة

هل يلزم ثوب أبيض للرجل وغطاء رأس للمرأة؟ صورة البطاقة بتوقيع "الأحوال"

خالد علي

الرياض

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الثوب الأبيض ليس من شروط تجديد الهوية الوطنية للرجال، وكذلك لا يشترط أي لون لتغطية الرأس بالنسبة للمرأة.

وأكّد حساب العناية بالعملاء في "تويتر"، أنه عند التصوير يلزم الزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة، في حين لا يشترط لون الثوب.

كما أكّد الحساب أنه بالنسبة للمرأة يلزم تغطية شعر الرأس والعنق، في حين لا يشترط لون محدّد لغطاء الرأس.

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الأحوال المدنية

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