في درجة 90 مئوية.. أمريكية تموت محتجزة في سيارة زوجها

لم تستطع الخروج بسبب أن الأبواب لا تُفتح إلا من الخارج

لقيت سيدة أمريكية مصرعها، بعدما علقت داخل سيارة زوجها في درجة حرارة وصلت إلى 90 مئوية ولم تتمكن من الخروج.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فارقت كلارا باولينو، البالغة من العمر 56 عامًا، الحياة، بعد أن احتُجزت داخل سيارة الشرطة ذات الدفع الرباعي الخاصة بزوجها أريستيدس باولينو، الذي يعمل شرطيًّا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية منذ 25 عامًا.

ودخلت "كلارا" للمقعد الخلفي لسيارة الشرطة الخاصة لإحضار شيء ما ولم يتم الكشف عن سبب وجودها داخل السيارة حتى الآن، ولم تستطع الخروج بسبب طريقة قفل الأبواب التي لا يتم فتحها سوى من خارج السيارة.

ولسوء الحظ لم يكن بحوزة "كلارا" في هذا الوقت هاتفها المحمول لطلب النجدة ولم تستطع الوصول للكرسي الأمامي والضغط على بوق الإنذار بسبب وجود حاجز الأمان بين الجزء الأمامي والجزء الخلفي من السيارة.

وعثر الزوج على جثة "كلارا" داخل السيارة في تمام الساعة الـ5:30 مساء أي بعد مرور أربع ساعات ونصف الساعة على احتجازها داخل السيارة.

ويواصل مكتب شرطة ميامي التحقيقات، ويؤكد أن وفاة كلارا جاءت جراء الحادث الذي تعرضت له وأنهم قد عثروا على بصمات أصابعها داخل السيارة في كل مكان.

وأفاد مصدر للشرطة بأن "كلارا" كانت تعاني من بضع مشكلات طبية من الممكن أن تكون قد ساهمت في وفاتها.