الليلة .. انطلاق مهرجان "نور" من قلب الرياض بـ 7 فعاليات ثقافية وفنية

الصين ضيف شرف و"سبق" راعٍ إعلامي .. حفل كبير وأوبريت فني غنائي

تنطلق الليلة في الرياض، فعاليات "مهرجان نور للثقافة والفنون"، الذي تنظمه "السعودية للكهرباء"، ويستمر 7 أيام، في حفل كبير يصاحبه أوبريت فني غنائي، برعاية "سبق".

وتشارك جمهورية الصين في المهرجان، بوصفها ضيف شرف، وستقدم فقرات فنية وثقافية من واقع الفن والتراث والثقافة الصينية.

وأكّدت "السعودية للكهرباء"، أن حضور المهرجان والاستمتاع بمناشطه وفعالياته مفتوح لفئات المجتمع كافة من مختلف الأعمار مجاناً (رجالاً ونساءً)، والتسجيل للحضور متاح عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان noorfestival.com، وعبر حساب المهرجان في "تويتر" NoorFestivalSa@، اللذين شهدا خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل الراغبين في الحضور من الجنسين.. ولفتت الشركة إلى أن المجال ما زال مفتوحاً للتسجيل والحضور طيلة أيام المهرجان.

وأنهت "السعودية للكهرباء" الاستعدادات كافة لاستقبال ضيوف المهرجان، بما يحقق الدخول السلس وتدفق الحضور وأماكن الراحة والاستمتاع بالمشاهدة في الصالات المغلقة والأماكن المفتوحة والحدائق التي جُهزت جميعها بقالب بهوية المهرجان وفقاً لكل فعالية بما يتناسب معها، كما جَهّزت الشركة، مواقع مخصّصة للمسابقات وللعروض الترفيهية والثقافية والفنية والتراثية والتوعوية.

وسيتضمن المهرجان، جلسات ثقافية وندوات وأمسيات شعرية، يشارك فيها من نجوم الثقافة والفن المحليين والعرب، أمثال الدكتور سحمي بن ماجد الهاجري؛ الناقد المعروف، والدكتور عبدالسلام الوايل؛ ويستضيف المهرجان في ندوة "تيارات الفن التشكيلي" الدكتور محمد بن صالح الرصيص؛ الفنان التشكيلي المعروف، والفنانة التشكيلية المعروفة نجلاء السليم؛ وعبدالله القنيني؛ المتخصص في النقد الفني.

ويشارك في ندوة "روايات فائزة"، الدكتورة نورة القحطاني؛ أستاذة الأدب الحديث بجامعة الملك سعود، والروائي عبده خال؛ الفائز بجائزة البوكر، والروائية أميمة الخميس؛ الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، أما في ندوة "فن الترجمة"، فسيتحدث تركي السديري؛ الاقتصادي والكاتب بصحيفة "الحياة"، وراضي النماصي؛ المترجم، وحمد الشمري؛ الذي صدرت له أعمال مترجمة عدة، وخالد العوض؛ الكاتب والمترجم المعروف.

وتستضيف ندوة "مستقبل الأفلام السعودية"، كلاً من سلطان البازعي؛ الرئيس السابق لجمعية الثقافة والفنون، وطارق الخواجي؛ الكاتب والناقد السينمائي، وعلي الكلثمي؛ وهند الفهاد؛ وهم من ألمع المخرجين السينمائيين السعوديين الشباب.

وسيتحدث في ندوة "الموسيقى والروح"، الموسيقار ممدوح الجبالي؛ عازف العود والملحن والمؤلف الموسيقي المصري المعروف، وفي ندوة الفلسفة، يتحدث عبدالرحمن مرشود؛ وشايع الوقيان؛ وهما من المثقفين السعوديين المعنيين بالفلسفة.

وتستضيف جلسة الـ "برودكاست"، كلاً من الدكتور محمد قاسم؛ المتخصص في الهندسة الإلكترونية، وحسين الحباب؛ مقدم برامج.

وفي مجال الموسيقى، يستضيف المهرجان يحيى مفرح زريقان؛ الإعلامي والناقد الفني، يشاركه أحمد الواصل؛ المؤلف والباحث في المجال الفني الغنائي.

ويُحيي اثنان من أبرز الشعراء السعوديين، هما أحمد الملا؛ ومحمد إبراهيم يعقوب؛ أمسية شعرية، كما سيقدم المهرجان فقرة خاصة، بعنوان: "صوت الأرض"، تكريماً لمسيرة الفنان الراحل طلال مداح؛ ودوره في إثراء الحركة الفنية في المملكة والمنطقة العربية.

جدير بالذكر أن "السعودية للكهرباء" دشّنت في وقت سابق، الموقع الإلكتروني الرسمي لمهرجان نور للثقافة والفنون، ويحتوي على نبذة تعريفية عن المهرجان ورسالته، وأقسامه التي تشمل: "نور السمر، ونور الفن، ونور الطفل، ونبذة تعريفية عن المتحدثين في المهرجان، والمكتبة الخاصة والفعاليات المتنوعة، واستوديو خاصاً يوثّق تفاصيل المهرجان كافة".

وتأمل "السعودية للكهرباء" في أن يسهم المهرجان في دعم المشهدين الثقافي والفني في المملكة والمنطقة العربية، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الحركة الثقافية في المملكة، من خلال الفعاليات والأنشطة النوعية التي سيشهدها هذا العام.