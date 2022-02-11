اكتمال وصول المشاركين بتمرين "رماح النصر 2022" لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية

اكتمل وصول المشاركين بتمرين (رماح النصر 2022م) في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، استعداداً للمشاركة في التمرين .



وكان في استقبالهم قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي وأركاناته، والذي أبدى ترحيبه بالمشاركين، وأهمية التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات ما بين القوات المشاركة.



وتشمل القوات المشاركة: جميع أفرع القوات المسلحة - وزارة الحرس الوطني - رئاسة أمن الدولة - مملكة البحرين - جمهورية باكستان الإسلامية - الولايات المتحدة الأمريكية.