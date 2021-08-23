الأخضر يواجه الكويت في أول لقاءات "خليجية البحرين" للكرة الطائرة

تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة البطولة الخليجية للناشئين للكرة الطائرة في نسختها الـ6 التي تستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

ويستهل الأخضر السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي الـ5 عصرًا، ويلعب يوم الأربعاء مع منتخب الإمارات في الساعة الـ5 عصرًا، ويوم الجمعة يقابل المستضيف البحرين في تمام الساعة الـ7 مساء في ختام مواجهات المرحلة الأولى.

ويسعى ناشئو الأخضر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، والفوز في المباراة الافتتاحية من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

فيما يلعب صاحب الأرض المنتخب البحريني أمام نظيره المنتخب الإماراتي.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت الخميس إلى البحرين من أجل التجهيز للبطولة، والعمل على التدريبات الجماعية المكثفة.

ويترأس البعثة عضو الاتحاد السعودي محمد عبده الفقيه والإداري عبدالله الجبر، ويشرف على تدريب الفريق فنيًّا التونسي محمد بن الشيخ ومساعد المدرب الوطني ماجد الشمري وسليمان العزاز واختصاصي العلاج أحمد الهذلي.

وتضم البعثة 12 لاعبًا، هم: جواد الخواهر، رضا الشرفاء، مرتجى مويس، حسن الكعيبي، سليمان الغانم، عبدالله النعمة، غسان البيشي، معتز صريم، مروان الهوساوي، هادي الأصمخ، يحيى الشنقيطي وعبدالله الدخيل.