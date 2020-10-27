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قال: يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. سيول البداية من الشمالية

ماطرة يبشّر بها "الحصيني".. أولى حالات الوسم المعتبرة تبدأ الجمعة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".