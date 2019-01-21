بعد تبوك.. تدشين فصول الدمج للطفولة المبكرة بمكة

افتتحتها مساعدة المدير للشؤون التعليمية في مدرسة 26

افتتحت مساعدة المدير للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي، اليوم، فصول الدمج في مدرسة "26" للطفولة المبكرة في العاصمة المقدسة، برعاية مدير عام "تعليم مكة المكرمة" محمد الحارثي.

ودشنت "الغامدي" الفصول بحضور مديرة مكتب الشرق ومديرة الطفولة المبكرة ومديرة التوجيه والإرشاد ومديرة وحدة ارتقاء و18 طالبًا مع أمهاتهم.

وكانت وزارة التعليم قد دشنت في الثامن من يناير الجاري أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة في الروضة "14" في "تعليم تبوك"، والتي تُعتبر النواة الأولى للمدارس الحكومية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية "أول وثاني وثالث ابتدائي" وتتوافق مع هيكلة الوزارة الجديدة.

أكّدت مدير عام الطفولة المبكّرة بوزارة التعليم ندى السماعيل في حديث سابق لقناة "عين" أن إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات مطبّق منذ 44 عاماً، وأنه مفعّل حالياً في 184 مدرسة أهلية حول المملكة.

وقالت "ندى": من أهم أسباب تطبيق الإسناد للمعلمات في المدارس الحكومية ردم الفجوة بين تعليمَي البنين والبنات، وتأمين انتقال ودمج نفسي وتربوي وتعليمي سريع وسهل وتلقائي للطالب بين مرحلتَي الروضة والصفوف الأولية.