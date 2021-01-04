"عجيبة عملاقة" تحتضن "زعماء مجلس التعاون" غداً.. ماذا تعرف عن "مرايا"؟

قاعة استثنائية التصميم والانعكاس أُزيح ستارها في "شتاء طنطورة" وتحتضنها "العلا"

في مكان استثنائي التصميم والانعكاسات، حيث أحد أهم معالم محافظة العلا، تحتضن قاعة مرايا الشهيرة، فعاليات القمة الخليجية في دورتها الـ41 لقادة دول مجلس التعاون، غداً الثلاثاء.

وسُميت قاعة مرايا بهذا الاسم؛ نظراً لوجود مرايا عملاقة على واجهتها تعكس سحر طبيعة العلا الخلابة التي تضم منطقة الحِجر، أول موقع تاريخي في المملكة يُدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد أزاحت الستار عن الواجهة الفريدة الجديدة لقاعة مرايا، في حفل خاص أقامته خلال الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة عام 2019.

واحتضنت القاعة التي تتسع لـ500 شخص، كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين العالميين، ويتخذ تصميم قاعة مرايا التي تقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية شكلاً مكعباً تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتداداً معمارياً لطبيعة العلا، بحسب الموقع الرسمي لمحافظة العلا.

ونالت قاعة مرايا جائزة أركيتيزر أيه (Architizer A)، وهي أكبر الجوائز المعمارية في العالم التي تركز على الترويج والاحتفال بأفضل هندسة معمارية خلال العام، وتُدار من قبل Architizer.com، وهي جمعية دولية مقرها في نيويورك وتتألف من أكثر من سبعة ملايين من المعماريين الرائدين، وترشح الجائزة خمسة من المرشحين النهائيين، يتم ترشيحهم من اللجنة المحكمة، مع اختيار فائز واحد من اللجنة المحكمة وفائز واحد بتصويت الجماهير في كل فئة.

وتم اختيار مرايا كمرشح نهائي في فئة الهندسة المعمارية للزجاج (Architecture + Glass) من قِبل شخصيات بارزة في مجالات متعددة من التصميم والتكنولوجيا والعقارات والموضة.. وحصلت مرايا على أغلب الأصوات في فئتها لتكون الفائزة بجائزة الاختيار الجماهيري لعام 2020.

وتعد مرايا واحدة من عجائب المعمار في العالم، حيث تتكون من مجموع 9740 متراً مربعاً من زجاج المرايا المقدم من مجموعة (جارديان جلاس) للزجاج وتغطي الجدران الخارجية للهيكل المكعب الشكل، عاكسة الصحراء الشاسعة والمذهلة للعلا.

وحقق المبنى رقماً قياسياً عالمياً مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبني مغطى بالمرايا في العالم لعام 2019، مع مسرحه الذي يبلغ ارتفاعه 26 متراً.

كما تفتح نافذة مرايا العملاقة بتصميمها القابل للسحب والتي تبلغ مساحتها أكثر من 800 متر مربع على الطبيعة المحيطة، لتزوّد الزائر بتجربة أصيلة تمزج بين الطبيعة والترفيه.

صمم مبنى مرايا المصمم الإيطالي فلوريان بوجي؛ من مكتب التصميم الهندسي جيو فورما بميلانو الإيطالية، حيث استوحى التصميم من الطبيعة المحيطة، وهي الطبيعة نفسها التي أوحت للأنباط في الحضارات القديمة بفنون العمارة في قديم الأزمان.

وبيّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن بناء قاعة مرايا، يهدف إلى تقديم قيمة اقتصادية للسكان المحليين والأعمال التجارية من خلال إستراتيجية طموحة لفعاليات الأعمال. فبفضل موقع العلا المركزي مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتحسينات المقدمة لقاعة مرايا بما في ذلك زيادة السعة وإنشاء طابق مخصص للمؤتمرات مع مطعم في الطابق الأرضي وتراس مذهل على السطح، تتمتع مرايا بموقع جيد لاستضافة الأحداث التجارية الإقليمية والدولية والمؤتمرات، وكذلك حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة الأخرى.

يُشار إلى محافظة العلا التي تقع شمال غربي السعودية وتحتضن قمة زعماء مجلس التعاون الـ41، غداً الثلاثاء، وجهة ذات أهمية عالمية ولها تاريخ إنساني وثقافي يزيد على 200 ألف عام، حيث تقع على مفترق الطرق بين الحضارات العتيقة.